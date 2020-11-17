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Yaşam İstanbul’da ‘tropik hayvan’ operasyonu
Yaşam

İstanbul’da ‘tropik hayvan’ operasyonu

İstanbul'da, ticareti özel izinle olan yılan, kertenkele, örümcek ve kurbağaları kaçak yollarla yurda sokarak satmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin hakkında adli işlem yapılarak salıverildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 14:46:00 -
İstanbul’da ‘tropik hayvan’ operasyonu

İstanbul'da, ticareti özel izne tabi olan tropik hayvanları yasa dışı şekilde pazarlamaya çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme" (CİTES) kapsamında alınıp satılması özel izne tabi olan ve tropikal bölgelerde yaşayan sürüngenlerle kurbağa ve örümceklerin yasa dışı yollarla yurda sokularak satışlarının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çeşitli hayvanlar

Soruşturma kapsamında, Bakırköy'de bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, ev sahibini gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada bulunan 1 çöl varanı, 1 Nil varanı, 1 sakallı ejder, 1 savan monitörü, 1 albino boğa yılanı, 1 piton, 2 mavi dilli kertenkele, 3 bebek tarantula ve 1 boğa kurbağasına el konuldu.

Hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten adli işlem yapılan şüpheli serbest bırakıldı.

El konulan hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA

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