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Aktüel

İstanbul'da trafik yoğunluğu

Yeniakit Publisher
2020-05-07 18:48:49 -
İstanbul'da trafik yoğunluğu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri devam ederken, iş çıkış saatinde trafikte ve otobüs duraklarında yoğunluk yaşandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişlerinde trafik akışı akşama doğru arttı.

Anadolu Yakası'nda Göztepe ve Ataşehir'de yol ve köprü çalışmalarının yapıldığı noktalarda uzun araç kuyrukları oluşurken trafik yer yer durma noktasına geldi. Avrupa Yakası'nda Avcılar, Küçükçekmece ve Mahmutbey Gişeleri'nde de trafik oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin verilerine göre, şehir genelindeki trafik yüzde 35 seviyesine ulaştı.

Zincirlikuyu metrobüs durağı ile bazı otobüs duraklarında yoğunluk olduğu, vatandaşların maske kullandığı ve sosyal mesafeye uymaya çalıştığı gözlendi.


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