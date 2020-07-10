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Aktüel

İstanbul'da trafik tabelası direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-10 03:48:49 -
İstanbul'da trafik tabelası direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde trafik tabelası direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

D-100 kara yolundan Topkapı istikametine giden 39 DS 021 plakalı otomobilin kimliği öğrenilemeyen sürücüsü, Cumhuriyet Metrobüs Durağı yakınlarında direksiyon kontrolünü kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, refüje çıkarak buradaki yönlendirme tabelasının direğine çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, belediye ekipleri de yolda kumlama çalışması yaptı.

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