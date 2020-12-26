  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul'da trafik kazası
Aktüel

İstanbul'da trafik kazası

Bayrampaşa'da kontrolden çıkan aracın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 17:13:00 -
İstanbul'da trafik kazası

Muratpaşa Mahallesi Ayancık Sokak'ta seyreden 34 NZ 0121 plakalı aracın sürücüsü Y.Ç. (22), henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç devrilirken, sürücü araç içinde sıkıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye yaralı sürücüyü kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Y:Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Beklenmedik çıkış! CHP'li vekilden Kılıçdaroğlu'na kumar kapağı
Gündem

Beklenmedik çıkış! CHP'li vekilden Kılıçdaroğlu'na kumar kapağı

TBMM Genel Kurulu’nda Sisal- Şansal Ortak Girişimi’ne devredilen Milli Piyango çekilişleri gündeme geldi.
Türkiye'de İslamofobi hortladı! Gerici CHP'li Başkan'dan imamlara hakaret
Siyaset

Türkiye'de İslamofobi hortladı! Gerici CHP'li Başkan'dan imamlara hakaret

Türkiye geçmişi geride bırakıp 2023 vizyonuna odaklanırken, oy için de olsa İslam düşmanlığını bir süre bırakmış olan CHP özüne döndü. Parti..
Ercüment Ovalı koronavirüse yakalandı! Bakın nasıl iyileşmiş
Gündem

Ercüment Ovalı koronavirüse yakalandı! Bakın nasıl iyileşmiş

Koronavirüse karşı ilaç ve aşı geliştireceğini söyleyip var olan ilacı tavsiye edince infiale neden olan Prof. Dr. Ercüment Ovalı da koronav..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay