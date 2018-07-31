İstanbul'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
İstanbul'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.31 Temmuz 2018 Salı 08:29
İstanbul'da, Ahmet Arslan idaresindeki 34 LYE 77 plakalı otomobil, Aydınlı Yolu Caddesi mevkisinde, yol kenarında park halinde bulunan 34 FF 4670 plakalı ticari araca arkadan çarptı.
Çarpma sonucu, sürücü Ahmet Arslan ve araçta bulunan Şahin Kara yaralandı.
Hastaneye kaldırılan Ahmet Arslan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ağır yaralı Şahin Kara ise 112 acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
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