İstanbul’da trafik ışığı turisti öldürdü
Şişli'de sürücüsünün bayılarak kontrolünü yitirdiği bir araç trafik ışının bulunduğu direğe çarptı. Devrilen trafik ışığının üzerine düştüğü 43 yaşındaki Mısırlı Asma Salah Hegazy yaşamını yitirdi.
İstanbul Şişli'de sürücü Nil S.‘nin (24) bayılması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil trafik ışığının bulunduğu direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk, o sırada karşıdan karşıya geçen Mısırlı Asma Salah Hegazy’nin (43) üzerine devrildi. Ağır yaralanan kadın, kazadan 1 hafta sonra hayatını kaybetti.
Kaza, 14 Nisan Salı günü saat 20.00 sıralarında Harbiye semti Halaskargazi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nil S. yönetimindeki otomobil seyir halindeyken iddiaya göre sürücü direksiyon başında bayıldı. Hakimiyeti kaybeden sürücünün kullandığı otomobil yol kenarında bulunan trafik ışığının bulunduğu direğe çarptı.
DİREK ÜZERİNE DEVRİLDİ
Çarpmanın etkisiyle, trafik ışığının bulunduğu direk, bu sırada karşıdan karşıya geçmekte olan Mısır uyruklu Asma Salah Hegazy’nin üstüne devrildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Asma Salah Hegazy’ye olay yerinde sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapıldı.
Turistin bu sırada yanında bulunan arkadaşının panik yaşadığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İlk müdahalenin ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralanan Asma Salah Hegazy’nin Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Hegazy'nin beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Turist olaydan 1 hafta sonra hayatını kaybetti.
Kazaya karışan sürücü Nil S., 'Taksirle yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Nil S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.