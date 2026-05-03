Sarıya boyandı! Kanola tarlaları görsel şölen sunuyor
Samsun'da çiçek açan kanola tarlaları adeta görsel bir şölen oluşturdu.
Bafra ilçesinde bin dekar alanda ekilen kanola bitkisi, bölgeye ayrı bir güzellik katıyor.
Ayçiçeğinden önce tarlaları sarıya boyayan kanola çiçekleri, fotoğrafseverlerin de ilgisini çekiyor.
Çiftçilerin ayçiçeğine alternatif olarak ektiği ve bitkisel yağ üretiminde kullanılan kanola, son dönemde oldukça fazla tercih ediliyor.
Sarıya bürünen tarlalar, dronla da görüntülendi.
İşte Samsun'da sarıya boyanan kanola tarlalarından kareler…
