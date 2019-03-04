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İstanbul'da toprak kayması! Ekipler seferber oldu

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir inşaatın kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Olayda bir işçi toprak altında kaldı.

04 Mart 2019 Pazartesi 17:34
İstanbul'da toprak kayması! Ekipler seferber oldu

Esenyurt'ta bir inşaatta kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Akşemsettin Mahallesi Aşık Mahsuni Şerif Caddesinde bulunan bir inşaattın önündeki kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.

Toprağın altında Hüsamettin Türkmen(45) mahsur kaldı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, AKOM ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Hüsamettin Türkmen’in cansız bedeninin göçük altından çıkardı. 

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 17:34
  1. İstanbul
  2. Esenyurt
  3. Hüsamettin Türkmen

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