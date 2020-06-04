İstanbul’da toprak kayması! 1 işçi toprak altında kaldı
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında toprak altında kalan işçi için itfaiye ekipleri harekete geçti.
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında bir işçi toprak altına kaldı. Mahsur kalan işçi için itfaiye ekipleri harekete geçti.
Esenyurt'ta kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan işçiyi kurtarmak için itfaiye çalışma başlattı. Mahsur kalan kişi kısa süre sonra kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan kişi, ambulansla hastaneye götürüldü.