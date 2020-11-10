İstanbul’da toplu taşımaya sıkı denetim

Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin her iki yakasında otobüs, dolmuş ve taksileri tedbirler çerçevesinde kontrol etti. Sürücülerin evraklarına da bakılan denetimlerde, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı denetlendi. Kurallara uymayan sürücü ve yolculara cezai işlem uygulanırken bazı araçlar trafikten men edildi. Maltepe 4 fazla yolcu alan minibüs sürücüsü kesilen cezaya “Metrobüste, metroda hastalık yok mu? Bu hastalık sadece minibüslerde mi var? Diğer toplu taşıma araçlarına baksınlar” sözleriyle tepki gösterdi.