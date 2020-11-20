  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul'da toplu taşımaya 'kısıtlama' düzenlemesi
Aktüel

İstanbul'da toplu taşımaya 'kısıtlama' düzenlemesi

İstanbul'da hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, raylı sistem tarifesini yeniden düzenledi. Otobüs, metrobüs ve deniz ulaşımı seferlerinde ise değişiklik yapılmayacak.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 20:51:00 -
İstanbul'da toplu taşımaya 'kısıtlama' düzenlemesi

Koronavirüs ile mücadele amacıyla uygulanacak tedbirler, bugün saat 20.00'de uygulanmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, raylı sistem tarifesini yeniden düzenledi. Otobüs, metrobüs ve deniz ulaşımı seferlerinde ise değişiklik yapılmayacak.

Sefer değişikliği yapılmayacak

Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, İETT otobüsleri, metrobüs hattı, Şehir Hatları vapurları ile özel deniz motorlarının seferlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

Bazı otobüslerde frekans 15 dakikaya çekilecek

Özel halk otobüsleri ile erguvan otobüslerinde, sık aralıkla çalışan hatlarda frekans 15 dakikaya çekilecek. Sefer aralığı daha geniş olanlara müdahale edilmeyecek.

Yoğun hatlar için filo yedeği bulundurulacak. Gerekli durumlarda filo yönetimi tarafından ek seferler konulacak. Metro, fünikuler ve tramvay seferlerine, hafta içi hali hazırda uygulanan çalışma tarifesiyle devam edilecek.

Koronavirüs kısıtlamaları 20.00 itibariyle başladı
Koronavirüs kısıtlamaları 20.00 itibariyle başladı

Gündem

Koronavirüs kısıtlamaları 20.00 itibariyle başladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhur Sinan Okutulmuş öldürüldü!
Gündem

Cumhur Sinan Okutulmuş öldürüldü!

10 milyon TL ödülle aranan kırmızı kategorideki terörist Cumhur Sinan Okutulmuş'un öldürüldüğü açıklandı.
Hedefini açıkladı! Mısırlı ünlü isim Türkiye için yapacak
Spor

Hedefini açıkladı! Mısırlı ünlü isim Türkiye için yapacak

Mersin'de düzenlenecek Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Türkiye adına yarışacak Mısır doğumlu Abdelrahman Elgamal, "Olimpiyat hedef..
İçişleri duyurdu! Bugün başlayacak kısıtlamalarında flaş gelişme
Gündem

İçişleri duyurdu! Bugün başlayacak kısıtlamalarında flaş gelişme

İçişleri Bakanlığı, internet sitesindeki 'Sıkça sorulan sorular' bölümünde bugün başlayacak olan kısıtlamalarla ilgili merak edilen 24 soruy..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay