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Aktüel İstanbul'da tır devrildi: 1 yaralı
Aktüel

İstanbul'da tır devrildi: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-21 05:08:45 -
İstanbul'da tır devrildi: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da devrilen tırın şoförü sıkıştığı yerden yaralı kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Köprüsü istikametinde seyreden Güngör Yüksel kontrolündeki 35 AH 1179 plakalı tır devrildi.

Kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alınarak otoyolun 3 şeridi trafiğe kapatıldı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık görevlilerine teslim edildi.

Yüksel, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Trafik akışı tek şeride düşürülen yol, itfaiye ve ambulans araçlarının olay yerinden ayrılmasının ardından kademeli olarak açıldı.

Yol kenarına devrilen tırın kaldırılması çalışmaları devam ediyor.

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