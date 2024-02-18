İstanbul'da tersine göç başladı! İşte nedeni

Deprem endişesi ve artan kira fiyatları İstanbul'dan tersine göçü hızlandırmış durumda. TÜİK'in son verilerine göre bir yılda 418 binden fazla kişi İstanbul'dan ayrılırken, son 5 yıllık süreçte ise İstanbul'dan gidenlerin sayısının 2 milyonu 200 bini geçtiği tahmin ediliyor.

Maraş depremlerinin ardından megakent genelinde hızlanan kentsel dönüş sürecinin de çevre illere göçü arttırdığı belirtilirken, en çok tercih edilen şehirler ise Tekirdağ, Edirne, Çanakkale olarak öne çıkıyor. İstanbul'dan Trakya'ya göç, bölge genelindeki emlak fiyatlarının yükselmesine neden olurken, son zamanlarda bölgede kiralık daire sorunu başladığı gündeme getirildi.

SÜLEYMANPAŞA, ŞARKÖY, ALTINOVA...

Haberglobal'den Sibel Gülersöyler'in haberine göre, İstanbul'daki artan kira fiyatları ve kalabalıktan kaçmak isteyenlerin hem tatil amaçlı, hem de kalıcı olarak Tekirdağ'a geldiklerini anlatan emlakçı Barış Şahin, "İstanbul'dan gelenler genelde Süleymanpaşa, Şarköy, Altınova, Marmaraereğlisi bölgelerini tercih ediyor" dedi.



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Edirneli emlakçılar ise son bir yıldır İstanbul'dan arayanların arttığını ve genelde satılık daire sordukları bilgisini paylaşıyor. Edirneli emlakçı Ali Yılmazsoy ise kente gelen memurların şaşırdığını ve fiyatları yüksek bulduklarını söylüyor.

SON 4 YILDA ARSA FİYATLARINDA YÜZDE 530 ARTIŞ

İstanbul'a yakınlığı nedeniyle tercih edilen Çanakkale de, megakentten yoğun göç alan kentlerden. Arazi Geliştirme Yatırım Danışmanlığı'ndan Avukat Mert Van, “Doğru yerden ve doğru fiyatla alınan bir arsa her zaman altın ve konuta göre daha fazla getiri sağlıyor. Pandemi sonrasında artan talep, Çanakkale'nin merkez köylerinde bulunan arazi fiyatlarını zirveye taşıdı.

Lapseki, Suluca, Kemiklialan bölgesinde 10 dönümlük bir arsa, arazi, tarla 20 milyon, 25 milyon TL, merkeze bağlı Batak Ovası bölgesinde ise 10 dönüm arsa, arazi, tarla ise 4, 5 milyon TL gibi fiyatlardan satılıyor" diye konuştu.

"DOĞRU FİYATLI ARSA YATIRIMLARI YAPMAK İÇİN DOĞRU BİR ZAMANDAYIZ."

Konut fiyatlarındaki fahiş artış, insanların enflasyon karşısında paralarını koruma çabası, kredibilite ve deprem gibi nedenler ile yatay mimariye oluşan ilginin arsa yatırımına olan ilgiyi katladığını sözlerine ekleyen Avukat Van, "Devletin altyapı yatırımı yapmayı planladığı, gelişmekte olan bölgelerden doğru fiyatlı arsa yatırımları yapmak için doğru bir zamandayız.

Özellikle Çanakkale’de bu anlamda fırsat veren şehirlerin başında geliyor. Köprü projesi ve Malkara Otobanı ile kent adeta yeni çekim merkezi olma yolunda. Son 4 yılda Türkiye genelinde arsa fiyatlarının yüzde 530 arttığı biliniyor. Çanakkale özelinde imarlı arsaların metrekaresi bin TL’den başlayıp 60 bin TL’ye kadar çıkabiliyor" ifadelerini kullandı.

1/1000 uygulama imar planı olan arazilere de dikkat çeken Avukat Van, şunları söyledi: "1/1000 uygulama imar planı olan yerler, üzerinde konut, otel, hastane gibi yapılabilen arsalardır. Son 1 yılda konut satışları yüzde 17,5 azalırken, 1 milyon 225 bin satış gerçekleşti. Konut dışı satış ise yüzde 3 artışla 1 milyon 723 bin olarak gerçekleşti."