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İstanbul'da terör örgütüne operasyon: Gözaltılar var

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

03 Kasım 2018 Cumartesi 10:53
İstanbul'da terör örgütüne operasyon: Gözaltılar var

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Ağustos’ta Tunceli'de etkisiz hale getirilen örgüt mensubunun üzerinde bulunan dokümanlardaki bilgiler doğrultusunda, İstanbul’da örgüt adına faaliyette bulunup geçmiş dönemlerde de örgütün kırsal alan yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen 9 zanlının yakalanması için çalışma başlattı. 

Örgütsel dökümanlar bulundu

Ekipler, eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 5'ini gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 10:53
  1. Tunceli
  2. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri
  3. PKK

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