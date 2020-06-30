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İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-30 17:14:12 -
İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik ve şehir yapılanmasında yer alan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Örgüt üyesi oldukları ileri sürülen 6 kişinin, Esenyurt başta olmak üzere kentteki bazı ilçelerde örgüt adına iş yerlerini kundaklama eylemine karıştığı, 3'ünün yol kesme eylemi gerçekleştirdiği, içlerinden birinin ise Irak'ın kuzeyindeki kamplara gidip döndüğü tespit edildi.

Üç ilçede eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Bir firari şüpheli ise aranıyor.

Zanlıların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.


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