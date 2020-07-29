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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-29 10:01:48 -
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesiyle ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütle ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı "yabancı terörist savaşçı" olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için 14 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, yabancı uyruklu 9 şüpheli ile terör örgütü YPG/PKK'nın kamplarında tutulan DEAŞ mensuplarına yardım gönderme arayışında olduğu değerlendirilen C.D. ve örgütün canlı bomba eylemlerini övücü niteliklerde paylaşımda bulunduğu tespit edilen A.Y. yakalandı.

Gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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