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Gündem İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 9 gözaltı
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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 9 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-25 09:57:00 -
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 9 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 5 ilçede 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Zanlılardan 3'ünün emniyetteki işlemleri devam ederken, 6'sı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

 

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