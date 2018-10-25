İstanbul'da terör operasyonu: Hepsi enselendi

İstanbulKüçükçekmece'de park halince bulunana araçların arasına 4 adet EYP bırakan terör örgütünün gençlik yapılanması DGH içinde faaliyet yürüttükleri belirtilen 4 şüpheli şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri tarafından yapılan operasyonda yakalandı ve gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ve dijital malzeme ele geçirildi.