İstanbul'da terör operasyonu: Hepsi enselendi
Küçükçekmece'de düzenlenen PKK/KCK operasyonunda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.25 Ekim 2018 Perşembe 10:08
İstanbulKüçükçekmece'de park halince bulunana araçların arasına 4 adet EYP bırakan terör örgütünün gençlik yapılanması DGH içinde faaliyet yürüttükleri belirtilen 4 şüpheli şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri tarafından yapılan operasyonda yakalandı ve gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
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