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İstanbul'da terör operasyonu!

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yakalanan 1 kişi tutuklandı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 13:18
İstanbul'da terör operasyonu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince TKP/ML Konferans adlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bu kapsamda, terör örgütünün kuryesi olduğu değerlendirilen G.S. adlı şahıs ilimizden ayrılmak üzereyken, Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yakalanarak, gözaltına alınmıştır. Yapılan çalışmaların devamında şahsın ikamet ettiği adreste yapılan aramalarda, kırsal alanda faaliyet yürüten örgüt mensuplarına gönderildiği anlaşılan mektup, örgüt mensuplarının kırsal alandaki giydikleri kıyafetlerin yapımında kullanılan kumaşlar ile örgüte ait çok sayıda yazılı ve görsel doküman ele geçirilmiştir."

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.S. "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

 

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 13:18
  1. İstanbul
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  4. Bayrampaşa

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