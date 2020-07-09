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İstanbul'da terör operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütlerine yönelik il genelinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 03:01:00 -
İstanbul'da terör operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yaptı. Yapılan istihbarat çalışmalarının ardından saat 01.30 sıralarında harekete geçen ekipler, daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Başakşehir ve Esenler'in de aralarında bulunduğu birçok ilçede yapılan operasyonda arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.

Özel harekât polisleri de destek verdi

Özel harekât polislerinin de destek verdiği operasyonda, Esenler Nine Hatun Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binadaki bir daireye baskın yapıldı.. Özel Harekât ekiplerinin girdiği dairede arama yapıldı.

Başakşehir'de operasyon

Ekiplerin baskın yaptığı bir diğer adres ise Başakşehir Güvercintepe Mahallesi, Akkiraz Sokak'ta bulunan 4 katlı bina oldu. Binada bulunan bir daireye giren polis ekipleri, arama yaptı.

 

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