İstanbul’da teravih namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul imsakiye 2022 teravih namaz saati kaç?

Teravih namazı saat kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan’a kavuşturan Rabbimiz’e sonsuz şükürler olsun. Zira Peygamber Efendimiz üç aylara girildiğinde "Ey Allah'ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur.” diye dua buyurmuştur. Zira Recep Allah'ın ayı, Şaban Hz Muhammed Mustafa (s.a.v)’in ayı, Ramazanda ise Müslümanların ayıdır. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu ise cehennem azabından, günahlardan kurtuluş olan Ramazan ayı 1 Nisan Cuma akşamı ilk kılınan teravih namazı ve gecesinde kalkılacak ilk sahur ile bismillah diyecek. İslam’ın beş şartından biri olan oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar da bu kutlu zaman diliminde sahura kalkıp oruca niyet edip belirli zaman diliminde yeme içme ve cinsel arzu ve isteklerden uzak durum oruç ibadetinin şartlarını yerine getirmek suretiyle iftara kadar oruç tutacak. Akşam ezanı ile birlikte ise iftar edecek. İftardan sonra ise yatsı namazı ile birlikte kılınacak olan teravih namazını eda etmek için Müslümanlar camilere akın edecek.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu sene teravih namazlarının cemaatle camilerde kılınacağının müjdesini verdi. Böylelikle korona nedeniyle iki yıldır cemaatle kılınamayan teravih namazları da cemaatle camide kılınmış olunacak. Peki İstanbul teravih namazı saat kaçta? 2022 Ramazan imsakiyesi İstanbul sahur, iftar, imsak, namaz saatleri

İstanbul ilk teravih saat kaçta?

İstanbul'da 1 Nisan Cuma gecesi teravih namazı 20.57’de kılınacak.

İstanbul'da Ramazan ayının 1. günü teravih saat kaçta?

İstanbul'da 2 Nisan Cumartesi günü teravih namazı 20.58'de kılınacak.

İstanbul'da Ramazan ayının 2. günü teravih saat kaçta?

İstanbul'da 3 Nisan Pazar günü teravih namazı 20.59’da kılınacak.

İstanbul'da Ramazan ayının 3. günü teravih saat kaçta?

İstanbul'da 4 Nisan Pazartesi günü teravih namazı 21.01'de kılınacak.

İstanbul'da Ramazan ayının 4. günü teravih saat kaçta?

İstanbul'da 5 Nisan Salı günü teravih namazı 21.02'de kılınacak.

İstanbul'da Ramazan ayının 5. günü teravih saat kaçta?

İstanbul'da 6 Nisan Çarşamba günü teravih namazı 21.03’te kılınacak.

İstanbul'da Ramazan ayının 6. günü teravih saat kaçta?

İstanbul'da 7 Nisan Perşembe günü teravih namazı 21.05'te kılınacak.

İstanbul'da Ramazan ayının 7. günü teravih saat kaçta?

İstanbul'da 8 Nisan Cuma günü teravih namazı 21.06'da kılınacak.

İstanbul'da Ramazan ayının 8. günü teravih saat kaçta?

İstanbul'da 9 Nisan Cumartesi günü teravih namazı 21.07'de kılınacak.

İstanbul'da Ramazan ayının 9. günü teravih saat kaçta?

İstanbul'da 10 Nisan Pazar günü teravih namazı 21.09’da kılınacak.

İstanbul'da Ramazan ayının 10. günü teravih saat kaçta?

İstanbul'da 11 Nisan Pazartesi günü teravih namazı 21.10’da kılınacak.

İstanbul'da Ramazan ayının 11. günü teravih saat kaçta?

İstanbul'da 12 Nisan Salı günü teravih namazı 21.12’de kılınacak.

İstanbul'da Ramazan ayının 12. günü teravih saat kaçta?

İstanbul'da 13 Nisan Çarşamba günü teravih namazı 21.13’te kılınacak.

İstanbul'da Ramazan ayının 13. günü teravih saat kaçta?

İstanbul'da 14 Nisan Perşembe günü teravih namazı 21.14’te kılınacak.

İstanbul'da Ramazan ayının 14. günü teravih saat kaçta?

İstanbul'da 15 Nisan Cuma günü teravih namazı 21.15’te kılınacak.

İstanbul'da Ramazan ayının 15. günü teravih saat kaçta?

İstanbul'da 16 Nisan Cumartesi günü teravih namazı 21.17’de kılınacak.

İstanbul'da Ramazan ayının 16. günü teravih saat kaçta?

İstanbul'da 17 Nisan Pazar günü teravih namazı 21.18’de kılınacak.

İstanbul'da Ramazan ayının 17. günü teravih saat kaçta?

İstanbul'da 18 Nisan Pazartesi günü teravih namazı 21.20’de kılınacak.

İstanbul'da Ramazan ayının 18. günü teravih saat kaçta?

İstanbul'da 19 Nisan Salı günü teravih namazı 21.21’de kılınacak. İşte İstanbul Ramazan ayı boyunca teravih namazı saatleri: