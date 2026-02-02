İstanbul'da tatil bitti, çile başladı: Trafik yoğunluğu yüzde 74'e dayandı

İstanbul'da ara tatil sona erdi ve çocuklar yeniden sıralarına döndü. Ancak okul heyecanına, İstanbul trafiğinin bilindik çilesi eşlik etti. Haftanın ilk iş günü olması ve servis araçlarının trafiğe eklenmesiyle birlikte, megakentin ana arterleri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kilitlendi.

İBB Cep Trafik verilerine göre saat 08.00 sıralarında trafik yoğunluk oranı yüzde 74 olarak kaydedildi. İşlerine gitmek isteyen vatandaşlar ve okula yetişmeye çalışan öğrenciler, yollarda uzun süre beklemek zorunda kaldı.

İstanbul'da okulların ara tatilinin sona ermesinin ardından çocuklar için ders zili çaldı.

Kent genelindeki trafik yoğunluk oranı 08.00 itibariyle yüzde 74 olarak ölçüldü. Kozyatağı D-100 Karayolu ve Yenibosna D-100 Karayolu'nda da trafik etkili oldu.

