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Yerel İstanbul'da tarihi eser operasyonu
Yerel

İstanbul'da tarihi eser operasyonu

Tarihi eser kaçakçılarına yönelik İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 12 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 10:02:00 -
İstanbul'da tarihi eser operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin tespiti için iletişim dinlemesi yapıldı.

Soruşturmada iddia ve ihbarları ispat etmek amacıyla 3 kez rutin adli kolluk işlemi (ara yakalama) gerçekleştirilirken 12 şüpheli tespit edildi.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren çok sayıda tarihi eser ele geçirilen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Fatih, Eyüpsultan, Küçükçekmece, Ümraniye, Esenler, Zeytinburnu ilçeleriyle, Ankara, Sivas, Tekirdağ ve Balıkesir'de tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah yapılan eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

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