  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul'da taksilerle ilgili şok istatistik
Gündem

İstanbul'da taksilerle ilgili şok istatistik

İstanbul’da 2020 yılında taksilerle ilgili 99 bin şikâyet iletilirken bu yıl sadece 9 Kasım tarihine kadar 130 bin şikâyet geldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 12:42:00 -
İstanbul'da taksilerle ilgili şok istatistik

İstanbul’da 2020 yılında taksilerle ilgili 99 bin şikâyet iletilirken bu yıl sadece 9 Kasım tarihine kadar 130 bin şikâyet geldi. Bu yıl yaptırım uygulanan araç sayısı 9 bin 197 olarak kayıtlara geçti. Yaptırımların yol ve yolcu seçme, yolcuya kaba davranılması, trafik kuralı ihlali ve kısa mesafe yolcu almama gibi şikâyetler incelenerek uygulandığı belirtildi. Ayrıca yine sadece bu yıl 6 bin 137 taksi şoförüne de toplam 8 bin 6 adet yaptırım uygulandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na sert tepki: Tek doğru oydu, iade-i ziyaret sakıt oldu
Siyaset

Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na sert tepki: Tek doğru oydu, iade-i ziyaret sakıt oldu

MKYK'da konuşan Başkan Erdoğan, SP lideri Temel Karamollaoğlu'nun kendisiyle yaptığı görüşme sonrası açıklamalarına tepki göstererek, “Temel..
'Öyle bir Türkiye ekonomisi yok' deyip duyurdu! Altın için bomba 2022 tahmini
Ekonomi

'Öyle bir Türkiye ekonomisi yok' deyip duyurdu! Altın için bomba 2022 tahmini

Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan dalgalanmalar sonrası konuşan İslam Memiş, yüksek seviyelerden satılıp düşük seviyelerden altın alın..
Çatışma çıktı! 7 Azerbaycan askeri şehit oldu
Dünya

Çatışma çıktı! 7 Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün Ermenistan'a yaşanan çatışmalarda 7 askerin şehit olduğunu 10 askerin de yaralandığını duyurdu...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay