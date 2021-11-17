İstanbul'da taksilerle ilgili şok istatistik

İstanbul’da 2020 yılında taksilerle ilgili 99 bin şikâyet iletilirken bu yıl sadece 9 Kasım tarihine kadar 130 bin şikâyet geldi. Bu yıl yaptırım uygulanan araç sayısı 9 bin 197 olarak kayıtlara geçti. Yaptırımların yol ve yolcu seçme, yolcuya kaba davranılması, trafik kuralı ihlali ve kısa mesafe yolcu almama gibi şikâyetler incelenerek uygulandığı belirtildi. Ayrıca yine sadece bu yıl 6 bin 137 taksi şoförüne de toplam 8 bin 6 adet yaptırım uygulandı.