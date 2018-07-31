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İstanbul'da taksicinin korkunç görüntüsü! Yanına yaklaşanlar inanamadı

İstanbul'da bir taksicinin ayakta durmakta zorlandığını görenler yanına gitti. Uyuşturucu kullandığı iddia edilen taksiciyi görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

31 Temmuz 2018 Salı 13:47
İstanbul'da taksicinin korkunç görüntüsü! Yanına yaklaşanlar inanamadı

Olay, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'da meydana geldi. Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen bir taksici, aracını yol kenarına park etti. Ayakta durmakta zorlanan kişinin yanına bir meslektaşı gitti.

Sürücünün bu halini diğer taksici telefonun kamerasıyla kaydetti. Taksicinin aracına binen bir yolcu tarafından verilen sigarayı içtikten sonra bu hale geldiğini savunduğu iddia edildi.

DURAKTAN ATILDI, ARACI ELİNDEN ALINDI

Çalıştığı aracın kiralık olduğu öğrenilen sürücünün, hem çalıştığı duraktan atıldığı hem de kiralık olan aracının araç sahibi tarafından elinden alındığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 13:47
  1. taksici
  2. uyuşturucu

YORUM YAZ

  • berzah_berzah_1 sa önce
    dolmuşçular ve taksiciler her yıl kuruldan psikiyatrik sağlık raporu almalı,ayrıca damperli kamyon şöforleri de bunların çoğunun sağlıkları iyi değil,tv lerde gözüyoruz ayrıca sosyal hayattada nelerde karşılaşıyoruz
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