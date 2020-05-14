İstanbul’da taksi içerisinde dehşet veren dakikalar: Bıçak zoru ile gasp etti

İstanbul’da bir taksiye binen kimliği belirsiz kişi, taksi şoförüne dehşeti yaşattı. Yanında bulunan bıçağı şoförün karnına dayayan şüpheli, şoförün cebindeki paraları gasp etti. Dehşet anları, taksinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Arnavutköy Boğazköy yolunda meydana geldi. Eyüpsultan ilçesinden taksiye binen kimliği belirsiz kişi, taksi şoförüne Arnavutköy’e gideceğini söyledi. Taksi Arnavutköy Boğazköy yolunun ormanlık kısmına geldiği anda arkada oturan şahıs, yanındaki bıçağı şoförün karnına dayadı. Yaşadıkları karşısında şoke olan taksi şoförü şahsın kendisini tehdit etmesi üzerine cebinde bulunan paraları çıkararak verdi. Taksi şoförüne dehşeti yaşatan şahıs, paraları aldıktan sonra taksiden inerek hızla olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yanan dehşet veren anlar, taksinin içerisinde bulunan kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde önce şahsın aracın arkasına oturduğu, bir süre sonra ise cebinden bıçağını çıkararak şoförün karnına dayadığı görülüyor. Korkusu yüzünden okunan şoför ise cebinde bulunan paraları saldırgana veriyor.