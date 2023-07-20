İstanbul'da taksi hayal oldu! Dudak ucuklatan zam iddiası gündemde
İstanbul ve Ankara'da taksimetre ücretlerine rekor oranda zam geleceği iddia edildi.
İstanbul ve Ankara'da taksimetre ücretlerine rekor seviyede zam geleceği iddia edildi.
27 Temmuz Perşembe günü gerçekeleşecek UKOME toplantısında İstanbul'da indi-bindi taksi ücretinin 75 TL olacağı öne sürüldü.
Öte yandan başkent Ankara'da da 30 TL olan indi-bindi ücretine zam geldi. Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner akaryakıta gelen zamlardan taksici esnafının etkilendiğini ifade ederek "Yüzde 50’ye yakın zam yapmak durumunda kaldık” dedi.
Yiğiner, "İndi- bindi ücreti 50 lira, açılış ücreti 18 lira, kilometre ücreti ise 15 lira olacak. Fiyatlar bu hafta sonundan itibaren uygulamaya başlanacak" ifadelerini kullandı.