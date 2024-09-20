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Yerel İstanbul'da sürüklenen tekne kurtarıldı
Yerel

İstanbul'da sürüklenen tekne kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2024-09-20 09:15:00 -
İstanbul'da sürüklenen tekne kurtarıldı

Florya açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Florya açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Florya açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 2,5 metre boyundaki teknenin, KEGM-6 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Avcılar Deniz Otobüsü İskelesi'ne emniyetle yanaştırıldığı bildirildi.

AA

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