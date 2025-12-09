İstanbul’da sular ne zaman gelecek? 9 Aralık Salı kesinti saatleri
İstanbul’da enerji dağıtım merkezindeki revizyon nedeniyle bugün 10 ilçede dört saatlik su kesintisi uygulanacak. Su kesintisinin yaşandığı ilçelerde yaşayanlar “Sular saat kaçta gelecek?” sorusunun cevabını araştırıyor.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Genel Müdürlük Yerleşkesi’nin elektrik ihtiyacını karşılayan enerji dağıtım merkezinde yapılacak revizyon çalışmaları nedeniyle geniş kapsamlı bir kesinti uygulanacağını açıkladı. Bugun İstanbul’un 10 ilçeinde planlı su kesintisi yaşanıyor. Peki, sular kaçta gelecek?
Hangi ilçelerde sular kesildi?
Eyüpsultan'da Yeşilpınar, Akşemsettin, Karadolap, Çırçır, Alibeyköy, Güzeltepe, Emniyettepe, Esentepe, Sakarya, Mithatpaşa, Mimar Sinan (Kemerburgaz), Göktürk Merkez, Çiftalan, Ağaçlı, Odayeri, Işıklar, İhsaniye ve Akpınar mahalleleri.
Kağıthane'de Nurtepe, Merkez, Hürriyet, Çağlayan, Gürsel, Talatpaşa, Mehmet Akif Ersoy, Hamidiye, Yahya Kemal, Harmantepe, Gültepe, Emniyet Evleri, Orta Bayır ve Telsizler mahalleleri.
Beyoğlu'nda Örnektepe, Sütlüce, Halıcıoğlu, Piri Paşa, Fetihtepe, Piyalepaşa, Kaptanpaşa, Kulaksız, Kadı Mehmet Efendi, Kocatepe, Bülbül, Çukur, Şehit Muhtar, Bostan, Kalyoncu Kulluğu, Hüseyinağa, Kamer Hatun, Asmalımescit, Tomtom, Evliya Çelebi, Şahkulu, Hacımimi, Bereketzade, Müeyyedzade, Gümüşsuyu, Cihangir, Katip Mustafa Çelebi, Kuloğlu, Firuzağa, Kılıçali Paşa, Pürtelaş Hasan Efendi, Hacıahmet, Yenişehir, İstiklal ve Ömer Avni mahalleleri.
Şişli'de Kaptanpaşa, Halil Rıfat Paşa, Mahmut Şevket Paşa, İnönü, Eskişehir, Paşa, Yayla, Ergenekon, Harbiye, Feriköy, Halide Edip Adıvar, Merkez, Cumhuriyet, Duatepe, Bozkurt, 19 Mayıs, Meşrutiyet, Halaskargazi ve Teşvikiye mahalleleri.
Beşiktaş'ta Muradiye ve Vişnezade mahalleleri.
Esenler'de Birlik, Kazım Karabekir, Menderes, Fevzi Çakmak, Tuna ve Oruçreis mahalleleri.
Bağcılar'da Kemalpaşa ve Fevzi Çakmak mahalleleri.
Gazi̇osmanpaşa'da Barbaros Hayrettin Paşa, Karadeniz, Karayolları, Yeni ve Hürriyet mahalleleri.
Sultangazi'de Esentepe, Gazi, 50. Yıl, Uğur Mumcu ve Sultançiftliği mahalleleri.
Bayrampaşa'da Cevatpaşa ve Yıldırım mahalleleri.
Kesinti ne zaman sona erecek?
İSKİ, revizyon çalışmasının saat 14.00'te tamamlanacağını, ardından hatlara yeniden su verileceğini bildirdi. Ancak bazı bölgelerde suyun tamamen gelmesi, basınç ayarlamaları nedeniyle kısa gecikmeler gösterebilir.