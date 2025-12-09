  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yaşam İstanbul’da sular ne zaman gelecek? 9 Aralık Salı kesinti saatleri
Yaşam

İstanbul’da sular ne zaman gelecek? 9 Aralık Salı kesinti saatleri

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi:
İstanbul’da sular ne zaman gelecek? 9 Aralık Salı kesinti saatleri

İstanbul’da enerji dağıtım merkezindeki revizyon nedeniyle bugün 10 ilçede dört saatlik su kesintisi uygulanacak. Su kesintisinin yaşandığı ilçelerde yaşayanlar “Sular saat kaçta gelecek?” sorusunun cevabını araştırıyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Genel Müdürlük Yerleşkesi’nin elektrik ihtiyacını karşılayan enerji dağıtım merkezinde yapılacak revizyon çalışmaları nedeniyle geniş kapsamlı bir kesinti uygulanacağını açıkladı. Bugun İstanbul’un 10 ilçeinde planlı su kesintisi yaşanıyor. Peki, sular kaçta gelecek?

 

Hangi ilçelerde sular kesildi?

Eyüpsultan'da Yeşilpınar, Akşemsettin, Karadolap, Çırçır, Alibeyköy, Güzeltepe, Emniyettepe, Esentepe, Sakarya, Mithatpaşa, Mimar Sinan (Kemerburgaz), Göktürk Merkez, Çiftalan, Ağaçlı, Odayeri, Işıklar, İhsaniye ve Akpınar mahalleleri.

 

Kağıthane'de Nurtepe, Merkez, Hürriyet, Çağlayan, Gürsel, Talatpaşa, Mehmet Akif Ersoy, Hamidiye, Yahya Kemal, Harmantepe, Gültepe, Emniyet Evleri, Orta Bayır ve Telsizler mahalleleri.

 

Beyoğlu'nda Örnektepe, Sütlüce, Halıcıoğlu, Piri Paşa, Fetihtepe, Piyalepaşa, Kaptanpaşa, Kulaksız, Kadı Mehmet Efendi, Kocatepe, Bülbül, Çukur, Şehit Muhtar, Bostan, Kalyoncu Kulluğu, Hüseyinağa, Kamer Hatun, Asmalımescit, Tomtom, Evliya Çelebi, Şahkulu, Hacımimi, Bereketzade, Müeyyedzade, Gümüşsuyu, Cihangir, Katip Mustafa Çelebi, Kuloğlu, Firuzağa, Kılıçali Paşa, Pürtelaş Hasan Efendi, Hacıahmet, Yenişehir, İstiklal ve Ömer Avni mahalleleri.

 

Şişli'de Kaptanpaşa, Halil Rıfat Paşa, Mahmut Şevket Paşa, İnönü, Eskişehir, Paşa, Yayla, Ergenekon, Harbiye, Feriköy, Halide Edip Adıvar, Merkez, Cumhuriyet, Duatepe, Bozkurt, 19 Mayıs, Meşrutiyet, Halaskargazi ve Teşvikiye mahalleleri.

 

Beşiktaş'ta Muradiye ve Vişnezade mahalleleri.

 

Esenler'de Birlik, Kazım Karabekir, Menderes, Fevzi Çakmak, Tuna ve Oruçreis mahalleleri.

 

Bağcılar'da Kemalpaşa ve Fevzi Çakmak mahalleleri.

 

Gazi̇osmanpaşa'da Barbaros Hayrettin Paşa, Karadeniz, Karayolları, Yeni ve Hürriyet mahalleleri.

 

Sultangazi'de Esentepe, Gazi, 50. Yıl, Uğur Mumcu ve Sultançiftliği mahalleleri.

 

Bayrampaşa'da Cevatpaşa ve Yıldırım mahalleleri.

Kesinti ne zaman sona erecek?

İSKİ, revizyon çalışmasının saat 14.00'te tamamlanacağını, ardından hatlara yeniden su verileceğini bildirdi. Ancak bazı bölgelerde suyun tamamen gelmesi, basınç ayarlamaları nedeniyle kısa gecikmeler gösterebilir.

Batman’da kuraklık nedeniyle tüm camilerde yağmur duası yapıldı
Batman’da kuraklık nedeniyle tüm camilerde yağmur duası yapıldı

Aktüel

Batman’da kuraklık nedeniyle tüm camilerde yağmur duası yapıldı

Anadolu'da Kuraklık Alarmı
Anadolu'da Kuraklık Alarmı

Gündem

Anadolu'da Kuraklık Alarmı

İstanbul ve Ankara'da alarm! Baraj dolulukları son 10 yılın en düşük seviyesinde
İstanbul ve Ankara'da alarm! Baraj dolulukları son 10 yılın en düşük seviyesinde

Yerel

İstanbul ve Ankara'da alarm! Baraj dolulukları son 10 yılın en düşük seviyesinde

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Topkapı sarayında asırlardır aralıksız okunan Kur'an-ı Kerim bakın ne zamanlar okunmamış?
Aktüel

Topkapı sarayında asırlardır aralıksız okunan Kur'an-ı Kerim bakın ne zamanlar okunmamış?

Tarihçi Ahmet Anaplı, Topkapı sarayında asırlardır 7/24 saat okunan Kur'an-ı Kerim, bakın ne zamanlar okunmamış tek tek anlatıyor.....
Skandal İddia: Türkiye’ye göçmen olarak gelen 15 milyon Yahudi var! Biz onları hem Türk hem de Müslüman olarak tanıyorduk
Gündem

Skandal İddia: Türkiye’ye göçmen olarak gelen 15 milyon Yahudi var! Biz onları hem Türk hem de Müslüman olarak tanıyorduk

Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Videoda Türkiye Cumhuriyeti'nin erken dönemlerine dai..
CHP’li Bahar Feyzan'dan "CHP'yi Ele Geçirme" planları "100 Yıllık CHP'yi parayla aldık diye sevindiler"
Gündem

CHP’li Bahar Feyzan'dan "CHP'yi Ele Geçirme" planları "100 Yıllık CHP'yi parayla aldık diye sevindiler"

CHP’li Gazeteci Bahar Feyzan, yayınladığı bir videoda, Ekrem İmamoğlu ve çevresindeki bazı isimlerin CHP'yi ele geçirme çabalarına ilişkin o..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23