İstanbul Avrupa yakası ve Anadolu yakasında kimi zaman bakım kimi zaman da arıza sebebiyle su kesintileri yaşanıyor. Su kesintisinden etkilenen mahallelerde yaşayanlar ise kesinti saatlerini araştırıyor. Peki, Sarıyer’de sular saat kaçta gelir?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2022 İSKİ su kesintisi nerede var?

İlçe : Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : Zekeriyaköy Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi : 28.02.2022 09:27

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbul baraj doluluk oranı güncel

28 Şubat Pazartesi günü verilerine göre İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 84,01 olarak açıklandı.

İSKİ istatistiklerine göre bu oran ay sonları itibariyle son 12 ayda ölçülen en yüksek değer olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 56.2 olarak ölçülmüştü.