İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2022 İSKİ su kesintisi nerede var?
Sarıyer sular ne zaman saat kaçta gelecek? İstanbul’da kimi zaman arıza kimi zaman ise bakım çalışmaları sebebiyle su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar kesintinin olduğu yerlerde suların ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. Peki, Sarıyer saat kaçta sular gelir? İstanbul su kesinti saatleri 28 Şubat 2022:
İstanbul Avrupa yakası ve Anadolu yakasında kimi zaman bakım kimi zaman da arıza sebebiyle su kesintileri yaşanıyor. Su kesintisinden etkilenen mahallelerde yaşayanlar ise kesinti saatlerini araştırıyor. Peki, Sarıyer’de sular saat kaçta gelir?
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2022 İSKİ su kesintisi nerede var?
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Zekeriyaköy Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 28.02.2022 09:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İstanbul baraj doluluk oranı güncel
28 Şubat Pazartesi günü verilerine göre İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 84,01 olarak açıklandı.
İSKİ istatistiklerine göre bu oran ay sonları itibariyle son 12 ayda ölçülen en yüksek değer olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 56.2 olarak ölçülmüştü.