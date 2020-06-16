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Aktüel

İstanbul’da suç örgütü üyelerine operasyon: 23 gözaltı

İstanbul’da, suç örgütüne yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 10:19:22 -
İstanbul’da suç örgütü üyelerine operasyon: 23 gözaltı

İstanbul’da, suç örgütüne yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Beyoğlu başta olmak üzere çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda suç örgütü üyesi 23 şüpheli gözaltına alındı.


Gözaltına alınan kişilerin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldüğü bildirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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