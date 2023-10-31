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Aktüel İstanbul’da su ürünleri denetlendi: 7.5 ton balığa..
Aktüel

İstanbul’da su ürünleri denetlendi: 7.5 ton balığa..

Yeniakit Publisher
2023-10-31 19:50:00 - 2023-10-31 19:54:20
İstanbul’da su ürünleri denetlendi: 7.5 ton balığa..

İstanbul genelinde yapılan eş zamanlı denetimlerde yer ve boy yasaklarına aykırı olarak avlanan 7.5 ton su ürünlerine el konulurken, 38 işletmeye de 646 bin 948 TL para cezası uygulandı.

İstanbul genelinde 20-30 Ekim tarihleri arasında eş zamanlı olarak su ürünleri denetimi gerçekleştirildi. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde gerçekleştirilen denetimlere, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Gürpınar Karakol Komutanlığı görevlileri, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği personelleri katıldı. Denetimlerde zaman, yer ve boy yasaklarına aykırı olarak avlandıkları tespit edilen 4 bin 329 kg İstavrit balığı, bin 500 kg karakıllı midye, 700 kg tekir balığı, 58 kg lüfer balığı, 540 kg mezgit balığı, 16 kg sazan balığı, 50 kg kefal balığı, 12 kg lahoz balığı, 5 adet kılıç balığı, 3 adet kalkan balığı, 3 adet ıstakoza el konuldu.

Denetimlerde 7.5 ton su ürününe el konulurken, 38 işletmeye 646 bin 948 TL idari para cezası uygulandı. Yasak sahada kaçak olarak avlanılan bin 500 kg karakıllı midye ise canlılığını koruduğundan denize bırakıldı.

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