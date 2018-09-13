İstanbul'da şoke eden görüntü! Yük dolu kamyonetin arkasında...
İstanbul'da E-5 Karayolu'nda sağanak yağmura aldırış etmeden hurda yüklü bir kamyonetin kasasında tehlikeli yolculuk yapan üç kişi kameralara yansıdı.13 Eylül 2018 Perşembe 22:49
Görüntüler saat 20.30'da E-5 Yeni Sahra mevkiinde çekildi. Cep telefonu kamerası ile çekilen görüntülerde hurda malzemelerle dolu bir kamyonetin kasasında yolculuk yapan üç kişinin şiddetli yağan yağmura aldırış etmedikleri de görülüyor. Kamyonun aşırı yüklü olduğu ve kasasının arka kapağının açık olduğu görüldü.
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