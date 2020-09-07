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Aktüel İstanbul'da "Sokak Sokak Masal" anlatılacak
Aktüel

İstanbul'da "Sokak Sokak Masal" anlatılacak

Etkinlik yarın Çatalca'nın Çanakça ve Muratbey mahallelerinde başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-09-07 19:05:53 -
İstanbul'da "Sokak Sokak Masal" anlatılacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı ile Halkla İlişkiler Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği "Sokak Sokak Masal" etkinliği, yarın Çatalca'da başlayacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, çocukların hayal gücü ve yaratıcıklarının gelişmesine katkı sağlayan masallar sokak sokak dolaşılarak çocuklara anlatılacak.

Salgın koşullarına uygun gerçekleştirilecek "Sokak Sokak Masal" etkinliğiyle çocukların eğlenceli ve eğitici zaman geçirmesi amaçlanıyor.

"Sokak Sokak Masal" etkinlikleri, 8 Eylül'de Çatalca'nın Çanakça ve Muratbey, 9 Eylül'de Silivri'nin Gümüşyaka ve Çanta, 10 Eylül'de Çayırdere ve Sayalar, 11 Eylül'de ise Büyükçavuşlu ve Beyciler mahallelerinde gerçekleştirilecek.

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