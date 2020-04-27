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Aktüel

İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hayat normale döndü

İstanbul’da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte hayat normale döndü.

2020-04-27 00:29:53 -
İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hayat normale döndü

İstanbul’da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte hayat normale döndü. Kısıtlama nedeniyle boş kalan yollara araçların yeniden çıkması ise drone ile görüntülendi.



İçişleri Bakanlığının korona virüsle mücadele kapsamında yayınladığı genelgeyle aralarında İstanbul’un da bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 4 gün geçerli olan sokağa çıkma kısıtlaması gece 24.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte İstanbul’da hayat normale dönmeye başladı. Gece yarısı itibariyle bazı vatandaşlar evlerine yakın bölgelerde dışarıya çıkarak yürüyüş yaptı. Öte yandan boş kalan yollara araçların yeniden çıkması ise drone ile havadan görüntülendi.

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