  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 1536 idari işlem yapıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: -"İstanbul'da sokağa çıkma yasağı kapsamında bugün emniyet teşkilatımız tarafından 1405 idari işlem yapılmış, toplamda 3 milyon 239 bin 15 lira para cezası kesilmiştir. Jandarma teşkilatımız tarafından 131 idari işlem uygulanmış olup 340 bin 242 lira para cezası kesilmiştir"

2020-04-18 22:01:06 -
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 1536 idari işlem yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında toplam 1536 idari işlem yapıldığını, 3 milyon 579 bin 257 lira para cezası kesildiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da sokağa çıkma yasağı kapsamında bugün emniyet teşkilatımız tarafından 1405 idari işlem yapılmış, toplamda 3 milyon 239 bin 15 lira para cezası kesilmiştir. Jandarma teşkilatımız tarafından 131 idari işlem uygulanmış olup 340 bin 242 lira para cezası kesilmiştir." ifadelerini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı