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Aktüel

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri

Kısıtlamaya uymayan iki kişinin üzerinden uyuşturucu ve sahte polis kimliği çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-03 13:57:39 -
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da İçişleri Bakanlığının uyguladığı sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan iki şüphelinin üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dün Çağlayan Mahallesi'nde yaptığı kontroller sırasında kısıtlamaya aykırı bir şekilde sokakta bulunan Suriye uyruklu Muhammed Alhac Mustafa A. (20) ile Ala M. (36) durduruldu.

Polisin durumdan şüphelenip yaptığı üst aramasında yaklaşık 10 gram uyuşturucu madde, 1 uyuşturucu hap, 1 sahte polis kimliği ve bir miktar para ele geçirildi.

Yeni tip koronavirüsle mücadele önlemlerini ihlal eden iki şüpheliye 6 bin 360 lira idari para cezası uygulandı.

“Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak” suçundan işlem yapılan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

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