İstanbul'da Söğütlüçeşme tren istasyonunda işçi elektrik akımına kapıldı! Feci anlar kamerada
İstanbul Kadıköy'de Söğütlüçeşme istasyonunda trenin camlarını temizleyen işçi, elindeki sopanın yüksek gerilimli kabloya temas etmesiyle elektrik akımına kapıldı. Yaralı işçi hastaneye kaldırılırken dehşete düşüren anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kadıköy Söğütlüçeşme tren istasyonunda, temizlik yaparken elindeki sopa yüksek gerilimli kabloya temas eden işçi elektrik akımına kapıldı. Yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Söğütlüçeşme YHT istasyonunda İbrahim K. isimli işçi, trenin ön camını temizlerken elindeki sopanın yüksek gerilim hattının geçtiği kabloya temas etti.
Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı
Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.