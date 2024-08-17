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Gündem İstanbul’da sıradan bir gün! Ekrem uyuyor İETT yanıyor
Gündem

İstanbul’da sıradan bir gün! Ekrem uyuyor İETT yanıyor

Yeniakit Publisher
2024-08-17 13:53:00 -

İstanbul’da CHP’li İBB’nin beceriksizliği yüzünden halkın canını tehdit eder hale gelen İETT otobüsleri artık park halindeyken de yanmaya başladı. Ümraniye’de bir otobüs, park halindeyken alev aldı.

Yangın, saat 09.45 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde park halindeki İETT otobüsünde bilinmeyen nedenle çıktı. Edinilen bilgilere göre, 34 GG 2350 plakalı otobüsün motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

Kısa sürede alevlerin yükseldiği otobüse çevredekiler yangın tüpüyle müdahale etti ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Polis, emniyet şeridi çekerek caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Alevler cadde üzerinde bulunan elektrik hattına zarar verdi. Kopan elektrik kabloları yola düştü. Olay yerine elektrik ekipleri cadde üzerindeki elektrik hattını kesti. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından zarar gören İETT otobüsü çekiciyle kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatırken yangın çevredekilerin cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

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