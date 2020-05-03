İstanbul’da şimşekler geceyi gündüze çevirdi!
İstanbul’da etkili olan gök gürültülü sağanak yağış ile çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
İstanbul’da etkili olan gök gürültülü sağanak yağış ile çakan yıldırımlar görsel bir şölen oluşturdu.
İstanbul’da etkili olan gök gürültülü sağanak yağış ile çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
İstanbul’da etkili olan gök gürültülü sağanak yağış ile çakan yıldırımlar görsel bir şölen oluşturdu.
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