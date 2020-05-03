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Gündem

İstanbul’da şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

İstanbul’da etkili olan gök gürültülü sağanak yağış ile çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 03:54:00 -

İstanbul’da etkili olan gök gürültülü sağanak yağış ile çakan yıldırımlar görsel bir şölen oluşturdu.

 

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