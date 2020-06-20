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Aktüel

İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı

İstanbul’da etkisini gösteren yağışla birlikte ardı ardına çakan şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 00:10:32 -
İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı

İstanbul’da etkisini gösteren yağışla birlikte ardı ardına çakan şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi.


İstanbul’da gün içerisinde zaman zaman etkisini gösteren sağanak yağış akşam saatlerinden yeniden etkili oldu. Sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, birbiri ardından çakan şimşeklerde adeta geceyi gündüze çevirdi. Birbiri ardından çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu.

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