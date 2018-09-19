İstanbul'da simit fiyatları arttı!

İstanbul Simitçiler Odası Başkanı Ali Yücel zammın nedenini "60 liraya alınan simit ununun 100 liraya yükselmesi", susam fiyatlarının da ikiye katlandığını, buna ek olarak yakıt zamlarının da bu karara giden yolu açtığını belirtti.

Yücel, simit fiyatlarının 2 lira olmasının gerektiğini ancak "fırsatçı" olarak nitelenmemek için zammı 25 kuruşta tuttuklarını söyledi.

Söz konusu fiyat artışının pazartesi gününden başlayarak tüketiciye yansıdığını söyleyen İstanbul Simitçiler Odası Başkanı, tüm simitçilerin bu fiyattan satış yapacağını ifade etti.