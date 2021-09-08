İstanbul'da şimdi de tramvay arızası! Vatandaş isyan etti
İstanbul'da vatandaşlar bu sabah, Bağcılar-Kabataş tramvay hattının bozulmasıyla yolda kaldı. Tramvayı kullanmak zorunda olan İstanbullular, okullarına ve işlerine geç kaldı.
İstanbul'da vatandaşlar, otobüslerin bozulmasının ardından şimdi de tramvay sorunuyla karşılaştı.
Bu sabah Bağcılar-Kabataş tramvay hattını kullanmak isteyen İstanbullular, kötü bir sürprizle karşılaştı.
Zeytinburnu ilçesinde bozulan tramvay, vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Şimdi de tramvay bozuldu
Arıza nedeniyle araçtan indirilen vatandaşlar, durakta beklemeye başladı.
Yaşanan arıza sonrası durakta kalabalık oluşturanlar, işlerine ve okullarına yetişmeyi bekledi.
O anlar kamerada
Arıza nedeniyle bekletilen yolcular, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne isyan etti.
İstanbullunun çileli tramvay yolculuğu, vatandaş kamerasına böyle yansıdı.