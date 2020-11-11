İstanbul'da silahlı saldırı: 1 polis yaralı

İstanbul'un Fatih ilçesinde aranan şüphelinin ateş açması sonucu bir polis memuru yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvansaray Hekim Çelebi Sokak'ta, hakkında araması olan M.Y. isimli şahıs, polisleri görmesi üzerine silahla ateş açtı. Açılan ateşte bir polis memuru sağ bacağından yaralanırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı polis, hastaneye kaldırılırken, polis memurunun hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Bu arada emniyet ekipleri, sokağın her iki tarafına güvenlik şeridi çekerek olay yerinde incelemede bulundu.

Kaçan saldırganın yakalanmasıyla ilgili polisin çalışması devam ediyor.