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Aktüel

İstanbul'da silah zoruyla gasp yapan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-04-30 11:39:35 -
İstanbul'da silah zoruyla gasp yapan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, silah zoruyla alıkoydukları yabancı uyruklu kişileri gasbeden 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı kişilerin alıkoydukları yabancı uyruklu kişileri Yakuplu Mahallesi Sancaktar Caddesi'ndeki bir binaya soktukları ihbarı üzerine harekete geçti.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, Oğuzhan A, Yasin D. ve İbrahim K.'yi gözaltına alırken, Kanadalı Sanaz P. ile İranlı Leili M.'yi kurtardı.

Şüphelilere yapılan üst aramasında, 1 ruhsatsız tabanca ve 5 mermi ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan toplam 12 kayıtları bulunan şüphelilerin, Sanaz P.'yi Güngören'de alıkoydukları ve arabasına el koydukları, daha sonra evine getirerek ev arkadaşı Leili M. ile birlikte telefonlarını gasbettiklerini belirledi.

Ayrıca, şüphelilerin ifadelerinde, zorla aldıkları arabayı Bağcılar'da bir yere park ettiklerini bildirmesi üzerine araba, bulunduğu yerden alınarak sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yasin D. ve İbrahim K. tutuklanırken, Oğuzhan A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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