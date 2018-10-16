İstanbul'da silah kaçakçılarına operasyon

İstanbul'da silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Yakası'nda bazı adreslerde silah imalatı ve ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Tespitler doğrultusunda bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 kişiyi gözaltına aldı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, 7 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 4 şarjör, 24 tabanca kabzası, 220 mermi ve çok sayıda silah kalıbı ile makine ele geçirildi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.