İstanbul’da silah imalathanesine baskın
İstanbul’da Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Nejmi A. (46) adlı bir kişinin Ataşehir ve Ümraniye’de silah ticareti yaptığı ve Ümraniye’nin Esenşehir Mahallesi’ndeki iş yerini silah imalathanesi olarak kullandığı yönünde istihbarat aldı.
Alınan ihbarı değerlendiren polis, yapılan araştırmalarda şüphelinin ikamet ve iş yeri adresini belirleyerek iki ayrı ilçede peşpeşe operasyon düzenledi. Baskında ev ve iş yerini silah imalathanesine dönüştüren Mehmet Nejmi A. yakalanarak gözaltına alındı. Yasa dışı silah atölyesine yapılan operasyonda, 12 parça ve yasa dışı atölyede silah imalatında kullanılan torna makinesi ele geçirildi.