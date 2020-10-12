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Yerel İstanbul’da silah imalathanesine baskın
Yerel

İstanbul’da silah imalathanesine baskın

İstanbul’da Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Nejmi A. (46) adlı bir kişinin Ataşehir ve Ümraniye’de silah ticareti yaptığı ve Ümraniye’nin Esenşehir Mahallesi’ndeki iş yerini silah imalathanesi olarak kullandığı yönünde istihbarat aldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 22:49:00 -
İstanbul’da silah imalathanesine baskın

Alınan ihbarı değerlendiren polis, yapılan araştırmalarda şüphelinin ikamet ve iş yeri adresini belirleyerek iki ayrı ilçede peşpeşe operasyon düzenledi. Baskında ev ve iş yerini silah imalathanesine dönüştüren Mehmet Nejmi A. yakalanarak gözaltına alındı. Yasa dışı silah atölyesine yapılan operasyonda, 12 parça ve yasa dışı atölyede silah imalatında kullanılan torna makinesi ele geçirildi.

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