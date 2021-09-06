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Yaşam İstanbul'da şiddetli rüzgar! Ağaç gövdesinden kırıldı
Yaşam

İstanbul'da şiddetli rüzgar! Ağaç gövdesinden kırıldı

İstanbul'da gün boyunca etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Küçükçekmece'de bir ağaç gövdesinden kırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 20:48:00 - 2021-09-06 20:53:22

İstanbul’da etkili olan kuvvetli rüzgar, Küçükçekmece’de bir ağacın gövdesinden kırılmasına neden oldu. Ağaç, yolda bulunan iki aracın üstüne düşerek hasar oluşturdu.

Araçların üzerine düştü

İstanbul’da gün boyunca etkili olan rüzgar, akşam saatlerine doğru etkisini arttırdı. Küçükçekmece İkitelli’de yol kenarında bulunan bir ağaç kuvvetli rüzgarın etkisiyle gövdesinden kırılarak yola devrildi. Ağaç yolda bulunan iki aracın üstüne düşünce araçlarda hasar oluştu.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, devrilen ağaç belediye ekiplerince kesilerek yoldan kaldırıldı.

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