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Gündem İstanbul’da şiddetli lodos vapur seferlerini aksattı
Gündem

İstanbul’da şiddetli lodos vapur seferlerini aksattı

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 09:50:00 -
İstanbul’da şiddetli lodos vapur seferlerini aksattı

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.
İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli lodos ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edilirken bazı seferlerde ise aksaklıklar meydana geldi.
Şehir Hatları A.Ş'nin sosyal medya hesabı Twitter’dan yapılan paylaşımda, “Değerli yolcularımız, hava muhalefeti (lodos) nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır.
Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş (Moda uğraması yapılamıyor).
Üsküdar-Aşiyan
Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu(Ring)
Anlayışınız için teşekkür ederiz” şeklinde açıklama yapıldı.

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