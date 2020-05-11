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Aktüel

İstanbul’da sıcaklığın 30 derece ve üzerine çıkacağı tahmin ediliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, İstanbul’da önümüzdeki bir hafta boyunca yağış tahmin edilmiyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 12:32:50 -
İstanbul’da sıcaklığın 30 derece ve üzerine çıkacağı tahmin ediliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, İstanbul’da önümüzdeki bir hafta boyunca yağış tahmin edilmiyor. Havanın genellikle parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Çarşamba günü bir günlük serinleme dışında, hafta boyunca artacağı ve 30 derece ve üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ülke genelinde hava sıcaklıklarının bu hafta hissedilir derecede artarak mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyretmesi beklendiği bildirildi. İstanbul’da da önümüzdeki bir hafta boyunca yağış beklenmediği belirtildi. Havanın genellikle parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Çarşamba günü bir günlük serinleme dışında, hafta boyunca artacağı ve İstanbul’da da 30 derece ve üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

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